В Молдавии проходят протесты против вводимой властями цензуры

Участники протеста скандировали антиправительственные лозунги и потребовали проведения досрочных выборов в парламент

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" провела в четверг пикет у здания администрации президента Молдавии Майи Санду, протестуя против решения властей учредить центр по борьбе с дезинформацией. Участники протеста скандировали антиправительственные лозунги и потребовали проведения досрочных выборов в парламент.

"Под благовидным предлогом борьбы с пропагандой в стране, по сути, открывается "министерство правды", которое будет запрещать гражданам высказывать свое мнение и говорить на родном языке", - заявил на митинге активист партии Юрий Витнянский.

В понедельник депутаты правящей Партии действия и солидарности в парламенте Молдавии одобрили предложение Санду создать центр по борьбе с дезинформацией. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в голосовании не участвовали, покинув зал заседания в знак протеста.

Авторы законопроекта обосновали необходимость создания центра тем, что на национальном уровне отсутствует орган с функциональными возможностями для обеспечения более высокого уровня безопасности национального информационного пространства.

Санду в мае заявила, что власти создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она указывала, что работа ведомства будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.

Оппозиция обвинила Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал инициативу президента о центре "Патриот" прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.