Индия не планирует проводить каких-либо встреч по Украине на полях саммита G20

В МИД страны прокомментировали сообщения о том, что мировые лидеры могут провести обсуждения по урегулированию на Украине в сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Индия не планирует проводить каких-либо встреч по Украине на полях саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"У нас определенно нет никаких планов по поводу того, чтобы готовить какую-либо встречу по Украине на полях G20", - сказал он, комментируя публикацию газеты Politico о том, что мировые лидеры могут провести обсуждения по урегулированию на Украине в сентябре на полях Генассамблеи ООН или саммита Группы двадцати в Индии.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что встреча по Украине на уровне глав государств может состояться в сентябре на полях Генассамблеи ООН или саммита Группы двадцати (G20) в Индии. По его словам, также ведется обсуждение организации более структурированного саммита по урегулированию ситуации на Украине позднее в этом году, однако конкретные даты и состав участников не называются.

Индия, председательствующая в этом году в "двадцатке", примет саммит объединения в Нью-Дели 9-10 сентября.