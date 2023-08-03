Глава фракции "Слуга народа" не исключил создания коалиции из-за потери большинства в Раде

В последнее время депутаты фракции стали попадать в различные скандальные ситуации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия не исключил создания коалиции. Причиной тому - потеря большинства в парламенте в связи с лишением полномочий нескольких своих депутатов, часть из которых попали в скандальные ситуации в последнее время.

"К настоящему времени из нашей фракции ушли или были исключены 17 человек. <...> Это от начального численного состава фракции 6,75%. [Пока] у нас есть монобольшинство. Но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, оно может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

В последнее время депутаты фракции стали попадать в различные скандалы. Так, депутатов от "Слуги народа" Александра Трухина и Игоря Васильковского лишили полномочий за недостойное поведение, Юрий Аристов поплатился за отдых на Мальдивах в период военного положения на Украине. Часть подала заявления о сложении полномочий самостоятельно, не поясняя причин или в связи с проживанием за рубежом, еще часть перешли на работу в органы исполнительной власти.

На внеочередных выборах Верховной рады в июле 2019 года "Слуга народа" получила 254 мандата (124 - по партийным спискам, 130 - в одномандатных округах). Это было численное большинство в парламенте, состоявшем на тот момент из 424 депутатов, названное на Украине "монобольшинством". Для принятия решения в Верховной раде нужно положительное голосование 226 депутатов. От "Слуг народа" на данный момент могут голосовать 237 депутатов.

По данным депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук, с июля 2019 года по август 2023 года 42 депутата Рады потеряли мандат. Чаще всего лишались мандатов депутаты, избиравшиеся от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа" - За жизнь". Часть членов этой фракции перешла в новые группы, другие - Вадим Рабинович, Наталья Королевская и Юлия Левочкина - отказались от статуса парламентария. Виктор Медведчук, Тарас Козак и Ренат Кузьмин потеряли мандаты в связи с лишением их президентом Владимиром Зеленским украинского гражданства.