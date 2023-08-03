Глава Минобороны ФРГ вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине

Борис Писториус не исключил, что в будущем Берлин может предоставить требуемое оружие Киеву

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус вновь высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетом", - заявил Писториус журналистам в Бад-Райхенхалле (федеральная земля Бавария). При этом он добавил, что опасения по поводу передачи ракет очевидны. "Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность", - сказал министр.

Однако Писториус не исключил, что в будущем Германия может предоставить требуемое оружие Киеву. "Время для принятия решения для нас еще не пришло", - отметил глава Минобороны ФРГ. Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника. "По этой причине в настоящее время мы не видим необходимости в принятии срочных решений по другому вопросу", - резюмировал министр.

Киев в конце мая запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить". Внутри партий, входящих в правящую в Германии коалицию, существуют разные точки зрения на поставку крылатых ракет Украине.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.