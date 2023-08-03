В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

Ее организатором стала иммигрантка из Ирана

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла на пляже Энгбюбадет озера Мэларен в пригороде Стокгольма недалеко от королевского дворца Дроттнингхольм, передает корреспондент ТАСС. Ее организатор - иммигрантка из Ирана - сожгла Коран, сообщив, что этой демонстрацией хотела бы показать, что "религия также является политикой".

Посмотреть на манифестацию на пустынном из-за дождя пляже пришли 15-20 человек, большинство из которых журналисты. Организатор выкопала в песке яму и разожгла принесенные с собой сухие ветки, укрыв костер от дождя пляжным зонтом. Потом они писала на страницах священной книги мусульман, что "это нелегитимное писание", вырывала их и бросала в костер. После женщина объяснила, что раньше была мусульманкой, теперь стала христианкой, а акцию проводила также, чтобы показать, что "ислам - это не демократическая религия".

На демонстрацию пришло около пяти протестующих, которые требовали прекратить сожжение Корана и обзывали женщину. Один из них крикнул: "Поезжай к себе в Иран и сожги книгу там!" Мусульманка выхватила горящие страницы из костра, поэтому пришлось вмешаться полиции, которая встала между протестующими и организатором манифестации.

После акции у женщины спросили, не думает ли она, что сожжение священных книг влияет на безопасность всей Швеции, ее ответ был отрицательным.