3 августа, 12:46

В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана

© Ирина Дергачева/ ТАСС

Ее организатором стала иммигрантка из Ирана

СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла на пляже Энгбюбадет озера Мэларен в пригороде Стокгольма недалеко от королевского дворца Дроттнингхольм, передает корреспондент ТАСС. Ее организатор - иммигрантка из Ирана - сожгла Коран, сообщив, что этой демонстрацией хотела бы показать, что "религия также является политикой".

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Посмотреть на манифестацию на пустынном из-за дождя пляже пришли 15-20 человек, большинство из которых журналисты. Организатор выкопала в песке яму и разожгла принесенные с собой сухие ветки, укрыв костер от дождя пляжным зонтом. Потом они писала на страницах священной книги мусульман, что "это нелегитимное писание", вырывала их и бросала в костер. После женщина объяснила, что раньше была мусульманкой, теперь стала христианкой, а акцию проводила также, чтобы показать, что "ислам - это не демократическая религия".

На демонстрацию пришло около пяти протестующих, которые требовали прекратить сожжение Корана и обзывали женщину. Один из них крикнул: "Поезжай к себе в Иран и сожги книгу там!" Мусульманка выхватила горящие страницы из костра, поэтому пришлось вмешаться полиции, которая встала между протестующими и организатором манифестации.

После акции у женщины спросили, не думает ли она, что сожжение священных книг влияет на безопасность всей Швеции, ее ответ был отрицательным. 

Теги:
Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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