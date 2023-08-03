Депутат Бундестага указала на преуменьшение руководством ФРГ роли неонацистов на Украине

Севим Дагделен отметила, что в Берлине намеренно не замечают открытого поклонения фашистам со стороны украинцев

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Правящие круги Германии преуменьшают роль неонацистов на Украине и намеренно не замечают открытого поклонения фашистам в этой стране. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

"В то время, как <...> [политический истеблишмент ФРГ] призывает исключить сотрудничество с представителями правых сил [в рамках любых властных структур внутри страны], [германские власти] умаляют роль неонацистов на Украине, а в случае открытого поклонения фашистам [со стороны украинцев] - намеренно его не замечают", - утверждает политик в видео-заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Так, по словам Дагделен, неонацистские группировки в последние месяцы "неоднократно организовывали нападения на приграничные российские города с территории Украины". Эти атаки осуществлялись формированиями, "связанными с украинской армией, которую германское правительство массово вооружает", подчеркнула депутат.

Политик также осудила открытое почитание в бывшей советской республике "крупнейшего украинского нацистского коллаборациониста и антисемита" Степана Бандеры, в честь которого "названы улицы и бульвары" и "установлены десятки памятников". "Поэтому те, кто всерьез говорит о [запрете на сотрудничество с] правыми силами [в Германии], должны применить его и в случае с Украиной, иначе эта [дискуссия] останется пустой, партийно-тактической болтовней", - резюмировала она.

Полемика о границах сотрудничества правящих кругов ФРГ с правыми силами развернулась летом на фоне успехов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телерадиокомпании ZDF в конце июля допустил взаимодействие своей партии с АдГ в рамках мелких коммунальных структур. Эти высказывания вызвали большое количество критики на фоне негласного соглашения всех политических сил республики о невозможности сотрудничества с АдГ в виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне. Слова Мерца были связаны с предложением его однопартийца депутата Бундестага Марко Вандервица запретить деятельность АдГ в связи с ростом ее популярности.

Популярность "Альтернативы" растет на фоне высокой инфляции в ФРГ и продолжающего энергокризиса в стране. В конце июля рейтинг партии достиг самой высокой отметки за 10-летнюю историю ее существования. Ее представитель Роберт Зессельман в конце июня впервые занял руководящий политический пост, победив на выборах главы администрации округа Зоннеберг в Тюрингии. Другого члена АдГ Ханнеса Лота в начале июля выбрали бургомистром небольшого города Рагун-Йесниц в Саксонии-Анхальте.