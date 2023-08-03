В Сенегале сообщили о стабилизации обстановки после акций протеста

Гендиректор Агентства печати страны Тьерно Ахмаду Си опроверг сообщения о том, что уличные протесты якобы имели антифранцузскую или антизападную направленность

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Спокойствие восстановилось в Сенегале после прошедших в начале недели акций протеста против заключения под стражу лидера оппозиции страны Усмана Сонко. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Агентства печати Сенегала (АПС) Тьерно Ахмаду Си.

"В страну вернулось спокойствие после нескольких инцидентов в начале этой недели, - сказал гендиректор АПС. - Глава сенегальского государства Маки Саль на заседании совета министров в среду (2 августа - прим. ТАСС) объявил, что те, кто совершал нападения с применением бутылок с зажигательной смесью, будут найдены, задержаны и больше не смогут причинять беспокойство. Силы правопорядка продолжают вести расследование, чтобы призвать к ответу участников манифестаций".

Гендиректор АПС опроверг распространявшиеся в социальных сетях сообщения о том, что уличные протесты якобы имели антифранцузскую или антизападную направленность. "В целом государство управляет ситуацией. Во время манифестаций не было антифранцузских или антизападных проявлений", - отметил он.

Демократическое государство

"Сенегал - демократическое государство, - продолжил гендиректор агентства. - В стране дважды происходила законная смена власти, уходящий президент Маки Саль в июне решил не выставлять свою кандидатуру на третий срок. Однако уже несколько лет некоторые люди, близкие к оппозиции, пользуются определенными возможностями, чтобы призывать к восстанию".

"Арест оппозиционера и лидера партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF) Усмана Сонко и вынесение в его отношении решения о заключении с отсрочкой вызвали серию протестных выступлений в ряде кварталов сенегальской столицы и в нескольких городах, например в Зигиншоре на юге, - указал Тьерно Ахмаду Си. - В понедельник (31 июля - прим. ТАСС) судья предъявил обвинение и выдал ордер о заключении с отсрочкой в отношении Сонко - мэра Зигиншора, задержанного 28 июля и помещенного под домашний арест. Ему вменяются призывы к восстанию, создание преступного сообщества, попытка подрыва безопасности государства, заговор против власти в стране, попытки нарушить общественный порядок и спровоцировать политические беспорядки с тяжелыми последствиями".

После предъявления Сонко обвинений министр внутренних дел Антуан Феликс Абдулай Диом объявил о роспуске его партии PASTEF. Декрет об этом подписал президент республики Саль. Впоследствии, продолжил гендиректор АПС, "сторонники Сонко попытались устроить акции протеста в некоторых кварталах, но силы безопасности и сенегальская армия взяли ситуацию под контроль, спокойствие вновь воцарилось".

В результате, уточнил Тьерно Ахмаду Си, в Зигиншоре, где находится оплот PASTEF, в ходе протестов погибли два человека, в одном из пригородов Дакара, Пикине, от ран умер еще один участник манифестаций. По данным главы МВД Сенегала Диома, в дакарском квартале Анн-Бель Эр 1 августа бутылку с зажигательной смесью бросили в автобус, в результате чего два человека погибли, пятеро получили ранения.

По словам главы сенегальского агентства, глава МВД квалифицировал случившееся как теракт, 2 августа прокурор Дакара сообщил, что первые найденные улики подтверждают эту версию. Прокурор пообещал, что "проводимое следственным управлением национальной жандармерии расследование будет продолжено" и "все причастные к этому особо тяжкому происшествию будут найдены и отданы под суд, а также сурово наказаны по статье 279-1 УК", добавил Тьерно Ахмаду Си.