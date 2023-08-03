МИД Индии пока не подтверждает информацию о том, что Моди не поедет на саммит БРИКС

Правительственный источник ранее сообщил, что премьер-министр примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи пока не подтвердил участие индийского премьер-министра Нарендры Моди в саммите БРИКС в дистанционном формате и призвал дождаться официальной информации по этому поводу.

"На данный момент мы не в том положении, чтобы говорить или объявить об этом визите на таком высоком уровне", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию об участии премьера Моди в саммите БРИКС в режиме онлайн.

"Я призываю набраться терпения и дождаться официальной информации на этот счет", - добавил Багчи.

Ранее правительственный источник сообщил ТАСС, что Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР и примет участие в нем в режиме видеоконференции. Собеседник агентства уклонился от ответа на вопрос, в связи с чем принято такое решение, но отметил, что "оно принято после того, как было объявлено о дистанционном участии российского президента [Владимира] Путина". Кроме того, источник указал, что о том, кто будет присутствовать от Нью-Дели в Йоханнесбурге, станет известно ближе к дате саммита БРИКС, но, "скорее всего, это будет [глава индийского МИД Субраманьям] Джайшанкар".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.