Глава ПНЕ Ливии исключил создание нового единого кабмина для проведения выборов

Абдель Хамид Дбейба указал, что "каждый ответственный руководитель должен исключить возможность разжигания межливийской розни"

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отверг возможность формирования нового единого кабинета министров, главной задачей которого должны стать подготовка и проведение всеобщих парламентских и президентских выборов.

"В стране не будет никаких новых этапов, никаких параллельных правительств или новых выдуманных бюджетов", - указал Дбейба, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al Ahrar. Он выступал на заседании ПНЕ, которое проходит в городе Гадамес, расположенном на северо-западе Ливии. Дбейба добавил, что у возглавляемого им правительства "есть только один путь и одна цель - проведение выборов в стране".

Премьер указал, что "каждый ответственный руководитель должен исключить возможность разжигания [межливийской] розни". "Тот, кто не может сдержать себя, должен покинуть свой пост и уступить его более стойкому человеку", - сказал он.

Нынешнее высказывание Дбейбы противоречит решениям объединенного комитета в формате "шесть плюс шесть", сформированного Палатой представителей (парламент) и Высшим государственным советом (ВГС) Ливии с целью подготовки конституционной платформы для предстоящих выборов. Среди выводов комитета, которые уже принципиально одобрены парламентом и ВГС, содержится указание о необходимости формирования нового небольшого кабинета министров. Он должен заняться подготовкой к плебисциту.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.