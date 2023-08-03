Компартия Греции осудила планы США по созданию новых военных баз на греческих островах

КПГ подчеркнула, что за такое развитие событий ответственно правительство правящей правоцентристской партии "Новая демократия"

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Компартия Греции (КПГ) осудила планы Вашингтона по созданию новых военных баз на греческих островах, говорится в заявлении политсилы. По ее мнению, греческое правительство, поддерживая такие инициативы, сдает свои национальные интересы США и Турции.

"Поправка [к законопроекту об оборонном бюджете] американского Конгресса, которая, среди прочего, поднимает вопрос о создании новых военных баз на греческих островах и расширении военного присутствия США в Греции, представляет собой опасное развитие ситуации невыразимых масштабов, направленное как против греческого народа, так и против других жителей региона, а также против суверенных прав нашей страны", - отмечается в документе.

Компартия подчеркнула, что за такое развитие событий ответственно правительство правящей правоцентристской партии "Новая демократия".

"Оно будет отвечать за это, потому что, очевидно, проводит длительные тайные обсуждения с США, что проявилось в результате принятия этой конкретной поправки. Также подтверждается, что участие в опасных планах США и НАТО в рамках американо-греческих соглашений, начатое правительством [левоцентристской партии] СИРИЗА и завершенное правительством "Новой демократии", оказывается бесконечным, а страна и греческий народ превратились в "мишень возмездия".

По мнению компартии, эти планы явно связаны с требованием турецкого правительства о демилитаризации греческих островов и продвигаемых договоренностей о совместном контроле двух стран над Эгейским морем под наблюдением НАТО.

"Ведь сам премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] некоторое время назад назвал греческие острова "территорией НАТО", - говорится в заявлении. - Это событие должно стать сигналом тревоги для греческого народа. Нужно усилить борьбу за отмену опасных американо-греческих соглашений, закрыть иностранные военные базы в стране, вывести Грецию из империалистических союзов и их преступных планов".

Планы США

Палата представителей Конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете, которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах, сообщила греческая газета Parapolitika.

В поправке содержится призыв к министру обороны и госсекретарю совместно изучить существующие возможности для расширения американского военного присутствия в Греции, уделяя особое внимание островам, отмечает издание. Сенат уже проголосовал за собственный законопроект, и сейчас два законодательных органа ведут переговоры, чтобы сформировать окончательный текст, который будет отправлен президенту Джо Байдену.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. 14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение, которым добавляются еще четыре военные базы США. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильным дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.