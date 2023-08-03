МИД КНР выступил против транзитной поездки замглавы администрации Тайваня через США

Дипведомство отметило, что провокационные действия тайваньской администрации "неизбежно обречены на провал"

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Власти Китая решительно против транзитной поездки в Парагвай через США заместителя главы тайваньской администрации Лай Циндэ. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай решительно против официального взаимодействия между Соединенными Штатами и Тайбэем, в какой бы форме оно ни осуществлялось, - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства. - Мы предупреждаем [правящую на Тайване] Демократическую прогрессивную партию, что у сторонников так называемого движения за тайваньскую независимость нет будущего. Заискивание перед США и выставление Тайваня на торги обернется бедами для населения острова".

Как уточнил МИД Китая, провокационные действия тайваньской администрации, пытающейся с опорой на внешние силы обособиться от КНР, "неизбежно обречены на провал". В заявлении подчеркивается, что подобные транзитные поездки через Соединенные Штаты сепаратистски настроенных представителей Тайбэя для Пекина абсолютно неприемлемы.

"Мы настаиваем, чтобы США придерживались принципа "одного Китая" <...> и перестали посылать неверные сигналы сепаратистам, - сообщило министерство. - Так называемый транзит Лай Циндэ через Соединенные Штаты недопустим. Китайская сторона будет внимательно следить за ситуацией, мы примем решительные и эффективные меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность своей родины".

Ранее внешнеполитическое ведомство в Тайбэе проинформировало, что Лай Циндэ на пути в Парагвай и обратно транзитом совершит остановки в Нью-Йорке (12-13 августа) и Сан-Франциско (16-17 августа).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

В новость внесена правка (16:13 мск) - передается с исправлением должности в заголовке, верно - замглавы администрации Тайваня.