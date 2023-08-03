Писториус допустил вывод военных Бундесвера из Мали через Нигер

Министр обороны Германии не считает критическим положение немецких военнослужащих, расположенных на авиабазе в Ниамее

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после военного переворота в Нигере положение германских военнослужащих, дислоцированных на авиабазе в столице республики Ниамее, не является критическим. Вывод солдат Бундесвера (ВС ФРГ) из соседнего Мали через Нигер, по его словам, также возможен.

"Развитие событий все еще остается немного неясным", - заявил Писториус журналистам в Бад-Райхенхалле (федеральная земля Бавария). Он подчеркнул, что его Министерство в тесной координации с Министерством иностранных дел следит за развитием событий. "Приоритетом номер один является безопасность военнослужащих как в Ниамее, так и в Мали", - констатировал глава Минобороны ФРГ.

Это, по его словам, включает в себя изучение возможных путей предстоящей переброски германских военных из соседнего Мали. "На данный момент, похоже, что мы можем продолжить движение назад и через Ниамей", - сказал Писториус. Он уточнил, что в случае, если это окажется невозможно, будут рассмотрены другие маршруты.

Говоря об окончании Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), министр указал, что там не было достигнуто того, что должно было быть достигнуто. "Но это связано прежде всего с внутриполитическими причинами в Мали и не является ни ошибкой Бундесвера, ни ошибкой в стратегии, а обусловлено обстоятельствами, которые сложились в Мали", - резюмировал Писториус.

Германские военнослужащие последние годы участвовали в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в инструкторской миссии ЕС EUTM. Численность первого контингента составляла 1 100 человек, второго - 350. Участие в двух разных миссиях в Мали завершается в течение года. Они обойдутся Германии в конечном итоге в €4,3 млрд. Ранее германский информационный портал Tagesschau сообщал, что действия мятежников в Нигере могут существенно осложнить вывод военнослужащих Бундесвера из Мали.