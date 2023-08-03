В Сенегале заявили о присоединении к интервенции в Нигер, если ECOWAS примет такое решение

Глава сенегальского дипведомства сослалась на международные обязательства своей страны перед организацией

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Сенегал присоединится к военной интервенции в Нигер, если такое решение будет принято Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявила глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль. Как сообщает Agence France-Presse, глава сенегальской дипломатии сослалась на международные обязательства своей страны перед ECOWAS.

"Сенегальские солдаты по этим причинам отправятся туда [в Нигер]", - сказала она.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах заявил, что военное вмешательство в ситуацию с военным мятежом в Нигере с целью восстановить конституционный порядок возможно, но является последним из предполагаемых средств.

В столице Нигера Ниамее регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников и против присутствия на территории государства иностранных войск - в республике присутствует значительный контингент США и авиабаза ВВС Франции. Минувшей ночью границы Нигера были вновь открыты.