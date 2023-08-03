Польские пограничники заявили о нападении нелегалов с петардами на границе с Белоруссией

Инцидент произошел на участке погранохраны в Дубице Церкевне

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Погранохрана Польши заявила, что нелегальные мигранты в четверг напали на польские патрули при попытке пересечь польско-белорусскую границу, забросав их петардами. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

"Сегодня утром на участке погранохраны в Дубице Церкевне патрули польских служб задержали группу иностранцев, которая пересекла границу из Белоруссии в Польшу. В это время с белорусской стороны польские службы были атакованы, в них бросали петарды", - указано в сообщении.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу. Годом ранее их насчитывалось только 122.

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, не превышало нескольких десятков в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток, за 2023 - 16 тыс. Большинство из них польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.