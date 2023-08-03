В Молдавии заявили, что пришедшая из США военная помощь включает стрелковое оружие

Также поставили средства личной защиты, таких, как каски и бронежилеты, приборы ночного видения, сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Военная помощь, доставленная в Молдавию самолетом ВВС США 1 августа, включает стрелковое оружие, средства связи и личной защиты. Об этом сообщил телеканалу "ПРО ТВ" министр обороны республики Анатолий Носатый.

"Речь идет о средствах личной защиты, таких, как каски и бронежилеты, приборы ночного видения. Легкое стрелковое оружие: штурмовые винтовки, пулеметы, снайперские винтовки и средства связи", - сказал министр. Он уточнил, что помощь предоставлена в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 2019 году.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Ранее президент страны Майя Санду заявила, что США, ЕС и НАТО увеличили помощь для укрепления обороноспособности республики.

Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала. Первый ее этап завершился утверждением стратегии национальной обороны страны, второй подразумевает оказание помощи, в том числе из средств специального трастового фонда альянса. Решение властей увеличить военные расходы в ситуации, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, раскритиковала оппозиция.