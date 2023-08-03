Вьетнам выступил против военных учений КНР в районе спорных островов в Южно-Китайском море

По словам директора департамента информации и печати вьетнамского МИД Фам Тху Ханг, такие действия "идут вразрез с духом совместной декларации о правилах поведения сторон" в море

ХАНОЙ, 3 августа. /ТАСС/. Вьетнам осуждает проведение Китаем в период с 29 июля по 2 августа военно-морских учений в акватории спорных Парасельских островов (Хоангша) в Южно-Китайском море. Об этом заявила на пресс-брифинге в Ханое директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг.

"Проведение Китаем военных учений в акватории островов Хоангша является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама", - сказала она. По ее словам, такие действия "идут вразрез с духом совместной декларации о правилах поведения сторон" в Южно-Китайском море, "усложняют текущую ситуацию и не способствуют переговорному процессу" между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии по выработке кодекса поведения сторон на море. Вьетнам, как указала Фам Тху Ханг, выступает решительно против таких учений и требует от Китая отказаться от планов их проведения в будущем.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли и Парасельские острова, а также окружающие их воды. В спор по поводу принадлежности этих территорий в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработка которых представляет интерес для каждого из участников конфликта.