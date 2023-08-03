В Турции назначили нового начальника Генштаба вооруженных сил

Им стал командующий Второй полевой армией армейский генерал Метин Гюрак

СТАМБУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Турции возглавил командующий Второй полевой армией армейский генерал Метин Гюрак. Указ о его назначении подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам состоявшегося в Анкаре Высшего военного совета.

Генерал Гюрак сменил в должности Яшара Гулера, который в июне был назначен министром национальной обороны Турции.

По итогам заседания совета, который проводится ежегодно под председательством президента, произведены назначения на высшие руководящие должности в турецкой армии. Согласно указу президента, турецкие сухопутные силы возглавил заместитель начальника Генштаба армейский генерал Сельчук Байрактароглу, ВВС - армейский генерал Зия Джемаль Кадыоглу.

В должности, как отмечается, повышены 32 генерала и адмирала, 63 полковника получили генеральские и адмиральские звания. Сообщается также, что впервые в турецкой истории звание генерала получила женщина. Решение президента вступит в силу 30 августа, когда в Турции отмечается День победы, который приурочен к победе турецкой армии над греческими войсками в 1922 году.