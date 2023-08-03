Депутат Бундестага заявил о заинтересованности ФРГ в избежании эскалации на Украине

Ральф Штегнер считает, что Берлину нельзя сосредотачиваться исключительно на военных аспектах поддержки Киева

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. ФРГ заинтересована в том, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине, нельзя сосредотачиваться исключительно на военных аспектах поддержки Киева. Такое мнение выразил в эфире радиостанции Deutschlandfunk депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Он напомнил, что ФРГ является вторым после США поставщиком вооружения для Украины и поэтому "не должна допускать упреки в свой адрес". По его словам, Берлин заинтересован в том, чтобы "помогать Украине". "Но кроме того, наш интерес заключается и в том, чтобы избежать эскалации", - добавил парламентарий. По его словам, "этого ожидает от правительства население" Германии.

"Мы должны смотреть на вещи не только с военной перспективы, - отметил Штегнер. - Роль должны играть и дипломатические усилия наряду с политическими, экономическими и гуманитарными".

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд.