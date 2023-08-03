3 августа, 13:58
Военная операция на Украине

Депутат Бундестага заявил о заинтересованности ФРГ в избежании эскалации на Украине

Ральф Штегнер считает, что Берлину нельзя сосредотачиваться исключительно на военных аспектах поддержки Киева

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. ФРГ заинтересована в том, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине, нельзя сосредотачиваться исключительно на военных аспектах поддержки Киева. Такое мнение выразил в эфире радиостанции Deutschlandfunk депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он напомнил, что ФРГ является вторым после США поставщиком вооружения для Украины и поэтому "не должна допускать упреки в свой адрес". По его словам, Берлин заинтересован в том, чтобы "помогать Украине". "Но кроме того, наш интерес заключается и в том, чтобы избежать эскалации", - добавил парламентарий. По его словам, "этого ожидает от правительства население" Германии.

"Мы должны смотреть на вещи не только с военной перспективы, - отметил Штегнер. - Роль должны играть и дипломатические усилия наряду с политическими, экономическими и гуманитарными".

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация