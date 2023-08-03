Премьер Греции договорился с президентом Египта о создании Высшего совета сотрудничества

Кириакос Мицотакис также обсудил с Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Восточном Средиземноморье, энергетические проекты и контакты в сфере трудовой миграции

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Премьер Греции Кириакос Мицотакис обсудил во время визита в Каир с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Восточном Средиземноморье, энергетические проекты и контакты в сфере трудовой миграции, а также договорился о создании Высшего совета сотрудничества. Об этом Мицотакис заявил греческому телеканалу ERT-1.

Премьер отметил после встречи, что у лидеров двух стран была возможность обсудить все вопросы двустороннего сотрудничества и дать оценку геополитической ситуации в Восточном Средиземноморье. "У нас была возможность подтвердить, что Греция и Египет являются факторами стабильности в широком геополитическом регионе, а также обсудить новые перспективы сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам энергетики, когда соединение между Грецией и Египтом посредством электрического кабеля является проектом, который, кажется, пользуется и поддержкой Европейского союза", - сказал Мицотакис.

По его словам, стороны также подтвердили намерение развивать сотрудничество в вопросах, связанных с рабочей силой. "Как известно, сейчас в нашей стране ощущается существенный дефицит рабочей силы, говорим ли мы о сырьевом секторе или говорим о строительстве. И мы выдвинули план по быстрой реализации этой первоначальной идеи сотрудничества в этой сфере", - сказал премьер.

Греция ранее обещала давать визы приезжающим из Египта для сезонных работ на греческих предприятиях, включая сельское хозяйство.

"Как я уже неоднократно говорил, мы хотим поощрять легальную иммиграцию, но мы будем очень жестко бороться с нелегальной иммиграцией. Египет может предложить стране помощь для удовлетворения наших потребностей в человеческих ресурсах", - пояснил премьер.

По его словам, "все это завершится решением [двух лидеров] приступить к созданию Высшего совета сотрудничества с Египтом, в котором примут участие многие члены Совета министров". "Мы надеемся, что первое заседание такого совета может состояться на нашей родине в первые месяцы 2024 года, где мы приложим еще больше усилий для развития этих отношений на благо Греции и Египта и двух наших народов", - подчеркнул Мицотакис.

Соединение энергосистем Греции и других стран

По данным Минэнерго Греции, у Афин есть план прокладки электрической соединительной линии (интерконнектора) с Австрией и Германией через Албанию и Западные Балканы. Речь идет об электроэнергии, которая производилась бы в Греции, часть ее может поступать и из Египта. Из Египта предполагается проложить по дну моря кабель мощностью 3 ГВт, а предложение по прокладке кабеля между Грецией, Австрией и Германией предусматривает, чтобы его мощность начиналась с 3 ГВт и заканчивалась 9 ГВт.