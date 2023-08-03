Эксперт: идея военной операции в Нигере исходит, прежде всего, от Франции и Нигерии

По словам политаналитика Салифа Сидибе, Нигер очень важен для Франции, которая получает оттуда почти 20% уранового топлива для своих атомных электростанций

РАБАТ, 3 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Инициатива провести военную операцию в Нигере, где в конце июля произошел мятеж президентской гвардии, приведший к отстранению от власти главы государства Мохамеда Базума, исходит, прежде всего, от Франции и Нигерии. Такую точку зрения выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС проживающий в малийской столице Бамако политаналитик Салиф Сидибе.

"Идея военного вмешательства в Нигере исходит, прежде всего, от французов, которые имеют влияние в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS). Но Париж там действует с помощью механизмов, которые не видны широкой публике. Например, французские власти обладают компроматом на ряд правящих режимов в Западной Африке и используют его в ряде случаев в качестве рычага для шантажа с целью продавливания своих интересов. Поэтому те заявления и идеи, которые озвучиваются на саммитах ECOWAS, в некоторых случаях внушены Францией", - отметил собеседник агентства.

"Нигер очень важен для Франции, которая получает оттуда почти 20% уранового топлива для своих атомных электростанций. Кроме того, в Нигере расположена крупная база ВВС Франции и находится контингент численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. Париж после вывода своих армейских подразделений из Мали и Буркина-Фасо не хочет терпеть очередное поражение и совершать очередное бегство - на этот раз из Нигера. Поскольку в этом случае останется только крупный французский контингент в Республике Чад, но оттуда будет трудно вмешиваться в дела Мали, Буркина-Фасо, Нигера и других стран зоны Сахеля", - продолжил он.

"По сути, Нигер сейчас - это главная опорная база Запада в Сахеле, поскольку в этой республике находятся также две военные базы США", - добавил Сидибе.

Решится ли ECOWAS?

"Кроме того, активность по поводу стремления начать военную операцию в Нигере проявляет вступивший в должность в мае текущего года президент Нигерии Бола Тинубу. Его победа на выборах главы государства оспаривается и подвергается сомнению, поэтому он заинтересован решить свои внутренние проблемы путем переноса внимания общественности на международные вопросы, в том на ситуацию в соседнем Нигере", - пояснил эксперт.

"Для осуществления военной интервенции в Нигере нужна хорошо подготовленная коалиция нескольких армий. Но такой коалиции в настоящий момент нет, так как ECOWAS не обладает необходимыми силами и возможностями. Если ECOWAS все же одобрит начало военной интервенции в Нигере, то странам этого объединения так или иначе придется обратиться за поддержкой к Франции или США, или к обеим этим странам сразу", - отметил собеседник ТАСС.

"У Нигерии действительно есть довольно многочисленная и хорошо оснащенная армия. Но если на интервенцию решится только армия Нигерии, то это будет уже не операцией ECOWAS, а агрессией и вмешательством Нигерии во внутренние дела Нигера. Власти Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи и Алжира уже ясно сказали, что они выступают против военного вмешательства в Нигере", - указал Сидибе.

"Есть и еще один важный аспект. В приграничных зонах Нигерии и Нигера живут представители родственных народов - хауса и фулани. Поэтому возможная интервенция Нигерии против Нигера в ближайшем будущем обернется против нее самой", - подчеркнул он.

Последствия вторжения в Ливию

"Если сейчас и нужна международная коалиция, то для борьбы с террористическими и сепаратистскими группировками, наркоторговлей и контрабандой оружия в Западной Африке и в регионе Сахеля. Успехи на этих направлениях могли бы помочь стабилизировать обстановку в этой части континента и уменьшить вероятность военных переворотов и мятежей", - полагает эксперт.

"С другой стороны все прекрасно понимают, что весь этот хаос в регионе Сахеля начался с военного вторжения Франции и США в Ливию в 2011 году. Они свергли Муаммара Каддафи, разрушили Ливию и создали беспорядок в Сахеле. И, как мне думается, сделали это преднамеренно. Так, сепаратистские движения туарегов в регионе Сахеля находят поддержку и понимание со стороны Франции", - сказал Сидибе.

"В итоге действия Франции, идущие вразрез с интересами стран и народов в Западной Африке и в регионе Сахеля, вызывают колоссальные проблемы и приводят к росту антифранцузских настроений".