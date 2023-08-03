ЮАР решила участвовать в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Официальный представитель президента африканской страны Винсент Магвенья указал на необходимость использовать любые возможности для решения украинского кризиса

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. ЮАР приняла решение участвовать в предстоящих в Саудовской Аравии консультациях по Украине на том основании, что необходимо использовать любые возможности для решения украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"ЮАР в составе африканской миротворческой миссии ищет пути к мирному урегулированию кризиса на Украине, мы также знаем и о других инициативах по мирному разрешению конфликта, - отметил Магвенья. - Когда нас приглашают участвовать в работе встреч, в повестке дня которых находятся подобные инициативы, то мы принимаем эти приглашения".

Представитель президента сообщил, что ЮАР будет представлена на предстоящей встрече советником по вопросам безопасности. "Речь идет о второй встрече в рамках так называемой копенгагенской инициативы, мы участвовали в первой встрече в столице Дании, мы продолжаем участвовать на том же уровне", - заявил Магвенья.

Газета The Wall Street Journal 29 июля со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице Копенгагене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.