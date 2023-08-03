МИД Молдавии опроверг информацию о коммерческой деятельности в посольстве в Москве

Официальный представитель ведомства Игорь Захаров сообщил, что комплекс зданий, управляемых диппредставительством республики, используется в строгом соответствии с международным законодательством

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров опроверг публикацию в СМИ якобы о планах посольства республики в Москве открыть ресторан и гостиницу.

"Комплекс зданий, управляемых посольством Республики Молдова в Российской Федерации, используется в строгом соответствии с международным законодательством относительно деятельности дипломатических миссий. Наше посольство в Российской Федерации не осуществляет коммерческую и экономическую деятельность", - сообщил корреспонденту ТАСС Захаров.

Рядом с посольством работают ресторан молдавской кухни и гостиница. Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий якобы прорабатывает возможность открыть гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения на территории посольства Молдавии в РФ по адресу Кузнецкий мост, дом 18.