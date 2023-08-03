Глава МИД Эфиопии выразил обеспокоенность напряженностью в регионе Амхара

Демеке Меконнен призвал конфликтующие стороны к диалогу

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен обеспокоен ухудшающейся ситуацией с безопасностью в регионе Амхара, призывает к диалогу. Об этом он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы практически уже на грани того, чтобы убить друг друга и погибнуть вместе, в отсутствие советов старейшин, мудрых людей и религиозных лидеров", - написал он, призвав к диалогу.

Ранее агентство Associated Press cooбщило о боестолкновениях между силами безопасности и местными ополченцами из подразделения "Фано" в регионе Амхара на севере Эфиопии. Ситуация там ухудшается с апреля в связи с решением о разоружении военизированного формирования, которое ранее помогало силам безопасности в борьбе с ополченцами в штате Тыграй - Народным Фронтом Освобождения Тыграя.

Сообщается, что ополченцы взяли под свой контроль крупные города региона, в том числе исторический город Лалибела. Несколько человек были ранены в ходе столкновений. Эфиопские авиалинии временно прекратили полеты в Лалибелу и Гондэр, передавало Agence France-Presse со ссылкой на представителя компании.

Федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя под эгидой Африканского союза подписали 2 ноября 2022 года соглашение о прекращении боевых действий на севере страны, которые продолжались два года. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики, а также предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.

Повстанцы Тыграя подняли в ноябре 2020 года мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим повстанцы начали продвижение на юг страны с целью окружить Аддис-Абебу, однако правительственным войскам удалось остановить их наступление, после чего бои приобрели затяжной характер.