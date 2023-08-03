В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Николаевской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 17:23 и 17:24 соответственно. Также сирены действовали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В общей сложности она продлилась 22 минуты. Тревога также отменена в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее в четверг тревога уже объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях.