В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сообщения о тревоге поступили в 17:23 и 17:24 соответственно. Также сирены действовали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
В общей сложности она продлилась 22 минуты. Тревога также отменена в подконтрольных Украине районах Запорожской области.
В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.
Ранее в четверг тревога уже объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях.