3 августа, 14:40,
обновлено 3 августа, 15:09
Военная операция на Украине

В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Николаевской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Сообщения о тревоге поступили в 17:23 и 17:24 соответственно. Также сирены действовали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

В общей сложности она продлилась 22 минуты. Тревога также отменена в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее в четверг тревога уже объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация