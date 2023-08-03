Трамп обвинил демократов в использовании правосудия в качестве оружия политической борьбы

Ожидается, что экс-президент США в течение дня явится в суд на заседание по делу о штурме Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в использовании американского правосудия в качестве оружия политической борьбы.

"Демократы не хотят бороться против меня [в президентской гонке], иначе бы они не прибегали к этому беспрецедентному превращению правосудия в оружие", - написал республиканец на странице своей социальной сети Truth Social. Позднее в течение дня Трамп, как ожидается, явится в суд в столичном округе Колумбия на заседание по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Это уже третье уголовное дело в отношении Трампа. Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов в его компании Trump Organization, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Спецпрокурор США Джек Смит во вторник объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа. Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в следующем году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Президент США Джо Байден собирается бороться за переизбрание в качестве кандидата от демократов.