В ЮАР заявили, что мирная миссия стран Африки по Украине приносит результаты

Официальный представитель президента республики Винсент Магвенья рассказал о непрерывной работе в рамках этой инициативы

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Работа в рамках мирной инициативы стран Африки по поиску путей урегулирования кризиса на Украине ведется непрерывно и уже принесла существенные результаты. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на брифинге для прессы.

"Есть существенные достижения в рамках африканской миротворческой миссии после того, как делегация лидеров семи стран Африки посетила в минувшем июне РФ и Украину, - подчеркнул он. - В первую очередь это касается детей, которые оказались в зоне боевых действий, а также обменов военнопленными".

Магвенья подчеркнул, что во время встречи на полях второго саммита РФ - Африка президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран, входящих в миротворческую миссию, было признано, что в реализации этой мирной миссии есть прогресс.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.