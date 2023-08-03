Гособвинение США просит суд приговорить россиянина Клюшина к 14 годам тюрьмы

Его признали виновным в кибермошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Минюст США просит суд Бостона (штат Массачусетс) приговорить признанного виновным в кибермошенничестве россиянина Владислава Клюшина к 14 годам тюремного заключения. Об этом говорится в ходатайстве гособвинения, размещенном в электронной базе суда.

Вынесение приговора в отношении россиянина запланировано на 7 сентября. "Правительство просит, чтобы суд приговорил Клюшина к 168 месяцам тюрьмы", - указывается в документе.

Помимо этого, гособвинение требует назначить россиянину штраф в $5 млн, возмещение ущерба на $8,3 млн, а также дать разрешение на конфискацию активов, заблокированных на Кипре.

В феврале жюри присяжных признало Клюшина виновным по четырем пунктам обвинения. Россиянину вменяются преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных средств или мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Вину Клюшин не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Россиянин был задержан в марте 2021 года в Швейцарии, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте. В декабре 2021 года Клюшин был экстрадирован в США. Власти России также добивались его выдачи. Американские СМИ ранее называли Клюшина одним из возможных участников обмена заключенными между Россией и США.