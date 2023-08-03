СМИ: на юге сирийской провинции Хасеке база США подверглась ракетному обстрелу

По информации Al Ikhbaria, сведений о возможных потерях и материальном уроне не поступало

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Несколько ракет разорвалось в районе расположения военной базы США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Как передал телеканал Al Ikhbaria, со стороны американского военного объекта, который подвергся обстрелу, в небо поднимается густой клуб дыма. Сведений о возможных потерях и материальном уроне не поступало.

Эш-Шаддади находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса. В небе над местностью сейчас барражирует беспилотный летательный аппарат. Представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил факта нападения на базу.

11 июня в Эш-Шаддади потерпел крушение при посадке вертолет ВВС США, пострадали 22 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. По одной из версий, вертолет рухнул после попадания в него ракеты, выпущенной с земли.

С 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии, крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).

Правительство Сирии рассматривает военное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.