Премьер Индии сообщил, что с нетерпением ждет возможности принять участие в саммите БРИКС

Нарендра Моди не уточнил, в каком формате он примет участие во встрече лидеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в ходе которого сообщил ему, что с нетерпением ждет возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

"Рад поговорить с президентом [ЮАР] Сирилом Рамапосой. Рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве в связи с празднованием 30-летия наших дипломатических отношений", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

"С нетерпением жду возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце этого месяца", - отметил Моди. При этом индийский премьер не уточнил, в каком формате он примет участие во встрече лидеров БРИКС.

Ранее правительственный источник сообщил ТАСС, что Моди "определенно примет участие" в саммите БРИКС, однако он не поедет на встречу, а будет участвовать в формате видеоконференции. Собеседник агентства не уточнил причины такого решения, но отметил, что "оно принято после того, как было объявлено о дистанционном участии российского президента [Владимира] Путина". Вместе с тем индийский МИД пока не подтвердил данные о том, что Моди не поедет в Йоханнесбург и призвал дождаться официального объявления на этот счет.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.