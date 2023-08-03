Моди посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

Премьер-министр Индии принял приглашение южноафриканского президента Сирила Рамапосы

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента ЮАР Сирила Рамапосы и посетит Йоханнесбург, чтобы принять участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа. Об этом сообщила канцелярия Моди.

"Премьер-министр Нарендра Моди провел телефонный разговор с его превосходительством президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Премьер-министр принял приглашение [посетить ЮАР] и передал, что с нетерпением ожидает своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите [БРИКС]", - говорится в распространенном канцелярией пресс-релизе.

В канцелярии главы индийского правительства сообщили, что Рамапоса проинформировал Моди о ходе подготовке к этой встрече.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по некоторым региональным и глобальным вопросам, представляющих взаимный интерес. Президент ЮАР "выразил свою полную поддержку инициативам Индии в рамках ее нынешнего председательства в G20 и сказал, что он с нетерпением ожидает визита в Индию для участия в саммите G20". Оба лидера договорились поддерживать контакты, добавили также в офисе Моди.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.