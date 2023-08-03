Госсекретарь США выступил в СБ ООН за возобновление зерновой сделки

Эта инициатива демонстрировала конкретные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки, отметил Энтони Блинкен

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки.

"[Черноморская зерновая] инициатива демонстрировала конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается, - сказал он. - Мы ценим усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки".

Блинкен также выступил с утверждением, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.

В минувшую среду Путин провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом первый более чем за пять недель телефонный разговор, в ходе которого лидеры договорились о подготовке возможной встречи. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.