Правило консенсуса и требования к претендентам. Что известно о возможном расширении БРИКС

Возможное расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) будет рассматриваться на предстоящем саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа. В Претории сообщали о заинтересованности 40 государств в присоединении к содружеству, однако в позициях стран-членов по этому вопросу есть нюансы, отмечали в Москве.

Например, Бразилия считает, что претенденты должны обладать схожей с БРИКС позицией насчет обновления глобальных институтов, например Совбеза ООН. Россия полагает, что в целом расширение БРИКС поспособствует укреплению содружества.

В основе решений БРИКС лежит принцип консенсуса. Составленные в начале июля с учетом пожеланий глав МИД стран БРИКС концепция и принципы расширения должны были быть уже направлены на рассмотрение во внешнеполитические ведомства государств-членов.

ТАСС собрал главное о возможном расширении БРИКС.

Идея расширения

Запустить процесс расширения БРИКС в мае 2022 года предложил Китай - чтобы продемонстрировать открытость стран-участниц и повысить их влияние в мире. После саммита в Пекине в июне начался подготовительный процесс. Незадолго до этого поступили первые заявки - от Аргентины и Ирана.

Россия отмечала необходимость выработать критерии для вступления - а этот процесс "непростой и деликатный" и не предполагает быстрых решений. Председательствующая в БРИКС ЮАР интенсифицировала эту работу. Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что на саммите в Йоханнесбурге "лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше".

Заинтересованные страны

К 20 июля заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны, сообщал посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал. Это в том числе Алжир, Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Египет, Иран и Эфиопия. Еще 20 стран - в том числе Боливия и Турция - выражали желание присоединиться.

Индийская газета Business Standard со ссылкой на источники сообщала, что на саммите в ЮАР в БРИКС в итоге будут приняты пять стран - Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Мнение России

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению" организации. Однако говорить о своей позиции Москва не считает нужным до обсуждения темы всеми участниками БРИКС, хотя вопрос стоит "высоко в повестке дня".

МИД РФ указывал, что расширение обогатило бы БРИКС и Москва готова к быстрому поиску решения. Однако в объединении существует непреложное правило консенсуса.

Позиция Индии

Последние дни агентство Bloomberg сообщало, что Индия и Бразилия в отличие от КНР не поддерживают быстрое расширение БРИКС. Нью-Дели якобы выступил за строгие планы приема в содружества. Обозреватель Bloomberg Михир Шарма утверждал, что две республики опасаются использования Китаем расширения в своих целях.

МИД Индии, однако, назвал все это безосновательными спекуляциями и неправдой. Ведомство указало, что Индия подходит к вопросу "непредвзято и с позитивным настроем".

Подход Бразилии

Бразилия, утверждает Bloomberg, опасается превращения БРИКС в противовес коллективному Западу. В свою очередь Reuters пишет, что Бразилия опасается потери сплоченности сообществом. При этом препятствовать расширению в Бразилиа не собирались, по сообщения агентств, - только добиваться, чтобы оно было постепенным, при главной роли пяти нынешних членов.

Однако президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая, подчеркнул, что считает крайней важным полноправное членство новых участников, удовлетворяющих требованиям БРИКС. Он поддержал присоединение Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ к объединению на саммите в ЮАР.

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра назвал необходимым учет позиции стран по вопросам обновления институтов глобального управления и реформирования Совбеза ООН - она должна быть созвучна с мнением нынешних членов БРИКС. Важно также сохранять и региональный баланс в составе объединения, куда, помимо РФ, входит две азиатских, одна латиноамериканская и одна африканская страна.

Что говорили Китай и ЮАР

Китай поддерживает расширение БРИКС, поскольку это положительно влияет на участников объединения, развивая между ними финансово-экономическое сотрудничество. БРИКС - открытый и инклюзивный механизм, считают в Пекине.

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" считает необходимым добиться приема в БРИКС новых стран за время председательства Претории в 2023 году.