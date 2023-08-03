Байден не планирует следить за вызовом Трампа в суд по делу о штурме Капитолия

В настоящее время президент США находится на отдыхе в городе Рехобот-Бич

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует следить за вызовом экс-главы американской администрации Дональда Трампа в суд по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года, сообщил телеканал CNN.

В настоящее время Байден находится на отдыхе в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), расположенном на побережье Атлантического океана. В ходе велосипедной прогулки, указывает телеканал, президент США отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли он следить за явкой в суд Трампа. От комментариев по этому делу Байден отказался.

Обстановка у здания Федерального суда Колумбии © ТАСС/ Reuters

Трамп должен явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия 3 августа в 16:00 (23:00 мск). Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в 2024 году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов.