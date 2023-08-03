В Японии заявили, что граждане КНДР голодают из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна

Парламентский вице-министр иностранных дел страны Кэндзи Ямада выразил сожаление, что Совбез ООН, по мнению японской стороны, не смог принять никаких ощутимых мер в этой связи

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Многие люди в КНДР испытывают голод из-за того, что власти страны направляют критически необходимые ресурсы на развитие ракетно-ядерной программы вместо того, чтобы обеспечивать продовольствием собственное население. С таким утверждением выступил парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада на заседании Совета Безопасности ООН.

"Сообщается, что в Северной Корее многие люди страдают от голода. С другой стороны, Северная Корея тратит огромные ресурсы на незаконное развитие ядерной и ракетной программ, забирая критически необходимые ресурсы у своего собственного народа", - утверждал он на заседании, посвященном продовольственной безопасности. По словам японского дипломата, КНДР своими продолжающимися пусками баллистических ракет "нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН и угрожает миру и стабильности в Восточной Азии".

Вице-министр также выразил сожаление, что Совбез ООН, по мнению японской стороны, не смог принять никаких ощутимых мер в этой связи. Ямада призвал Совет Безопасности изменить сложившуюся ситуацию и единым фронтом предпринять конкретные шаги по ситуации вокруг КНДР.

Пхеньян в этом году осуществил 14 ракетных пусков, в том числе провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".