Northrop Grumman создала в США предприятие по выпуску двигателей для гиперзвуковых ракет

Предполагается, что оно будет выпускать "новейшие силовые установки, которые смогут приводить в движение гиперзвуковые ракеты со скоростью более 5 махов"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Northrop Grumman открыла в городе Элктон (штат Мэриленд) предприятие по производству силовых установок для гиперзвуковых систем, включая ракеты. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой компании.

Предполагается, что предприятие будет выпускать "новейшие силовые установки, которые смогут приводить в движение гиперзвуковые ракеты со скоростью более 5 махов". Как следует из документа, компания стремится к "созданию инфраструктуры и мощностей для экономически эффективного выпуска гиперзвуковых силовых установок в масштабах, обеспечивающих растущие потребности Министерства обороны США в вооружениях большой дальности для быстрого реагирования".

Компания называет этот центр "первым в США предприятием, специально предназначенным для масштабного выпуска воздушно-реактивных двигателей". Продукция будет применяться, в частности, при разработке гиперзвуковых крылатых ракет для нужд ВВС США.

Как сообщила в середине марта представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Сара Джойнер, Пентагон рассчитывает развернуть гиперзвуковые вооружения на "воздушных, наземных и морских платформах с середины 2020-х, чтобы добиться максимального эффекта сдерживания в отношении противника, равного по силам".