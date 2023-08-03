Премьер Ливана заявил, что его страна не станет местом для сведения счетов палестинцев

Наджиб Микати выразил обеспокоенность по поводу вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва, которые парализовали жизнь южной столицы страны - Сайды.

"Ливан не может служить местом для сведения счетов между палестинскими фронтами", - говорится в заявлении премьера, переданном правительственной канцелярией. В нем указывается, что Микати провел переговоры по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом и лидером исламского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

"Премьер потребовал от палестинских руководителей остановить боевые действия, представляющие собой вопиющее нарушение суверенитета Ливана, - подчеркивается в тексте заявления. - Он указал на недопустимость того, чтобы палестинцы прибегали к кровопролитию и терроризировали сынов ливанского юга, которые их поддерживали на протяжении многих лет". Глава правительства призвал армию и силы безопасности "предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности и прекращения конфликта в Айн аль-Хильве".

2 августа боевики экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) нарушили достигнутое ранее соглашение о прекращении огня и обстреляли позиции отрядов палестинского движения ФАТХ. Ожесточенные перестрелки вспыхнули в лагере 30 июля после убийства военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши. По данным медицинских источников, за четыре дня уличных перестрелок в Айн аль-Хильве погибли 13 человек, еще 60 получили ранения. Свыше 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы в город Сайду, в окрестностях которого находится лагерь.

Вспышки столкновений в Айн аль-Хильве, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае 2023 года, однако они не были такими ожесточенными. В 2007 году ливанская армия подавила вооруженный мятеж исламистов в лагере Нахр аль-Барид на севере Ливана. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек.