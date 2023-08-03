ЕСПЧ обязал Баку до 10 августа предоставить информацию о жителе Карабаха Бегларяне

Как сообщали официальные органы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Бегларян "был незаконно пленен азербайджанскими силовиками 1 августа"

ЕРЕВАН, 3 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Азербайджан до 10 августа предоставить информацию о состоянии задержанного жителя Нагорного Карабаха Рашида Бегларяна. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя страны по международным правовым вопросам.

"ЕСПЧ решил дать Азербайджану срок до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне. Азербайджан обязан сообщить суду о местонахождении, условиях содержания под стражей, состоянии здоровья, оказанной медицинской помощи и возможном возвращении этого лица", - отмечается в тексте.

Как сообщали официальные органы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Бегларян "был незаконно пленен азербайджанскими силовиками 1 августа".

Ранее Азербайджан задержал еще одного жителя Нагорного Карабаха - Вагифа Хачатряна. Это произошло после того, как он в составе группы других жителей при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) отправился в Армению через Лачинский коридор для получения медицинской помощи из-за проблемы с сердцем. По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев. Затем Баку установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что Хачатрян задержан в рамках открытого в 2013 году дела о событиях, произошедших 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжавендского района. По версии следствия, Хачатрян состоял в армянских формированиях, совершивших вооруженное нападение на это село, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, а 358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания. В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение об аресте Хачатряна, тогда же он был объявлен в международный розыск.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. Жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению при содействии МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.