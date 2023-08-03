Блинкен заявил, что Вашингтон пока не получил ответа на приглашение Ван И посетить США

Американский госсекретарь отметил, что это приглашение передали китайской стороне

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация пока не получила ответа на переданное вновь назначенному главой МИД КНР Ван И приглашение посетить США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Что касается Китая, как вы знаете, когда я был в Китае, я пригласил занимавшего в то время пост министра иностранных дел Цинь Гана приехать в США в удобное для обеих сторон время. Мы думаем, что осенью. Я передал это приглашение Ван И, который сейчас является министром иностранных дел. Мы пока не получили ответа, но мы передали это приглашение", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

"И я ожидаю, что у нас будет возможность встретиться и продолжить те важные разговоры, которые мы вели в Пекине, которые вели ряд моих коллег по президентскому кабинету, включая министра финансов [Джанет] Йеллен, [спецпосланника американского президента по вопросам климата] Джона Керри и других", - сказал Блинкен. "Мы в полной мере ожидаем, что китайские коллеги прибудут в США", - добавил он.

Глава американской дипломатии отметил, что США и Китай "обязаны ответственно поддерживать отношения". "Это начинается с диалога, в том числе прямого урегулирования наших очень серьезных разногласий, а также поиска возможностей для сотрудничества, полезного для наших народов и многих других в мире. Все это начинается с контактов, диалога, ясности и прямоты друг с другом. Вот почему будет полезно продолжить данные консультации, и я рассчитываю так или иначе встретиться с министром иностранных дел, - добавил Блинкен. - Как вы знаете, я встречался с ним на полях консультаций в Джакарте. И я рассчитываю увидеть его в США".

Как заявил 20 июля помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, Пекин подтвердил желание организовать в обозримой перспективе визит министра иностранных дел Китая, которым тогда был Цинь Ган, в Вашингтон. Критенбринк не уточнил, когда именно может состояться этот визит.

Цинь Ган ранее был смещен с должности главы МИД по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Министром иностранных дел народной республики вновь стал Ван И. Он занимал должность главы МИД Китая в 2013-2022 годы.