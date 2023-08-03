В ЮАР считают, что саммит РФ - Африка способствовал сближению России и африканских стран

В ходе рабочего визита в РФ президента ЮАР Сирила Рамапосы лидеры обсудили двусторонние отношения, которые основаны на стратегическом партнерстве в нескольких областях, включая энергетику, промышленность и сельское хозяйство

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Рабочий визит президента ЮАР Сирила Рамапосы в Россию, во время которого он принял участие в Санкт-Петербурге во втором саммите РФ - Африка, был успешным и способствовал сближению ЮАР и Африки с Россией. Об этом заявил на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Рамапоса завершил успешный рабочий визит в Российскую Федерацию, где на саммите РФ - Африка прозвучал четкий призыв к предметному, взаимовыгодному и эффективному сотрудничеству между Россией и странами африканского континента, - подчеркнул он. - Президент ЮАР приветствовал декларацию саммита, которая способствует укреплению сотрудничества в ряде стратегических областей, включая науку и технологии, энергетику, торговлю и инвестиции, а также координацию действий в области обороны и безопасности. Рамапоса подчеркнул важность механизма мониторинга и оценки, который будет следить за уровнем и темпами выполнения обязательств, принятых на саммите".

Магвенья отметил, что Рамапоса завершил свой рабочий визит в Россию двухсторонней встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры обсудили двусторонние отношения между ЮАР и Россией, которые основаны на стратегическом партнерстве в ряде областей, включая энергетику, промышленность и сельское хозяйство. Обсуждения также были направлены на укрепление сотрудничества двух стран в области образования, науки и технологий с особым акцентом на развитие космических и спутниковых технологий", - подчеркнул Магвенья.