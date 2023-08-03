В результате атаки турецкими ВС на бойцов курдских сил в Сирии погибли три человека

Инцидент произошел на дороге, связывающей населенные пункты Амуда и Эль-Камышлы

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Беспилотник ВС Турции нанес в сирийской провинции Хасеке удар по автомобилю, в котором передвигались бойцы курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По ее сведениям, инцидент произошел на дороге, связывающей населенные пункты Амуда и Эль-Камышлы. В результате удара, как утверждается, погибли трое бойцов СДС.

В 2019 году Анкара провела в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. В результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 гг. была создана зона безопасности в треугольнике между пограничными сирийскими городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских сил.