Трамп заявил, что лично явится в суд в Вашингтоне

По словам экс-президента США, он направляется туда, "чтобы быть арестованным за оспаривание коррумпированных, фальсифицированных и украденных выборов"

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что направляется в Вашингтон для того, чтобы предстать перед судом по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

"Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы", - написал он на странице в своей социальной сети Truth Social и добавил, что "горд быть арестованным" за своих сторонников.

Трамп должен явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия 3 августа в 16:00 (23:00 мск) на заседание, где ему будут предъявлены обвинения. На время участия в заседании он будет формально арестован. Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в будущем году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Президент США Джо Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов.