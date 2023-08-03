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Попытка госпереворота в Нигере

Блинкен заявил о поддержке давления ECOWAS на Нигер

Госсекретарь США при этом не стал говорить о военных действиях в африканском государстве

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, в том числе давления, но не стал говорить о военных действиях.

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"Я не буду забегать вперед в плане нынешней ситуации. Но ECOWAS ясно заявило об ожидании возвращения конституционного порядка и продолжения демократического процесса, оказании давления на тех, кто несет ответственность за нарушение демократического порядка", - сказал он, отвечая на вопросы корреспондентов в ООН. "Мы поддерживаем усилия, которые ECOWAS предпринимает, включая давление, для достижения этого", - отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, США тесно работают с заинтересованными странами. На вопрос о возможности военных действий госсекретарь повторил, что не намерен забегать вперед в нынешней ситуации. 

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