Ситуация в Нигере после мятежа

Митинги в День независимости и санкционное давление. Ситуация в Нигере после мятежа

Мятежники, захватившие власть в Нигере в результате государственного переворота, заявили, что не намерены поддаваться санкционному давлению.

В День независимости страны сотни жителей вышли на митинги в поддержку военных из Национального совета спасения родины (НССР).

Эвакуация иностранцев из африканской республики продолжается.

ТАСС собрал главное о ситуации в Нигере после переворота.

Санкционное давление

Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который состоялся 30 июля в столице Нигерии Абудже. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии.

Генерал Абдурахман Тчиани, провозглашенный мятежниками главой государства, заявил, что Нигер не поддастся международному давлению и не восстановит на посту президента Мохамеда Базума.

Однако посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири высказал мнение, что санкции начали оказывать эффект и в дальнейшем приведут к восстановлению конституционного строя.

В связи с установленными ECOWAS ограничениями международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Нигера в национальной и иностранной валюте на две ступени - до "Caa2" с "B3", а также отправило рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

Экономическое давление на Нигер было усилено решением Всемирного банка, который объявил о приостановке выделения стране средств по всем операциям, за исключением программ в частном секторе.

При этом санкции не помешают прокладке нефтепровода в Бенин, которым занимается китайская компания PetroChin. С таким заявлением выступил заместитель начальника штаба в Министерстве горнорудной промышленности и энергетики Бенина Алассан Кора.

Действия мятежников

Захватившие власть военные начали формировать госструктуры. Администрацию лидера мятежников возглавил ученый Сумана Бубакар. Генеральным секретарем правительства в ранге министра стал Махамане Руфаи Лауали. Ранее были назначены губернаторы всех восьми провинций республики.

Митинги и манифестации

Тчиани выступил с заявлением о том, что гражданам Франции, находящимся в Нигере, ничего не угрожает. Однако в свете призывов к манифестациям МИД Франции просил обеспечить безопасность посольства страны в столице республики Ниамее, которое уже подвергалось нападениям.

В День независимости Нигера, который отмечается 3 августа, толпы народа вышли на митинги в поддержку НССР. По данным Agence France-Presse, в столице люди несли на акции национальные флаги Нигера и России.

При этом глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что "нет никаких сведений о причастности РФ к событиям в Нигере на этапе подготовки переворота". Он отметил, что манифестации, на которых появляются фотографии российского президента Владимира Путина, проходят в антифранцузском ключе.

Эвакуация иностранцев

Несмотря на заявления Тчиани о том, что у французов "нет никаких объективных причин покидать Нигер", операция по вывозу граждан Франции продолжилась и была завершена. Число эвакуированных самолетами ВКС Франции достигло 1 079, среди них представители 50 стран.

Также в ходе операции по эвакуации, организованной правительством Франции, Нигер покинула часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в африканской стране.

В четверг Нигер покинули первые группы испанцев и британцев. Великобритания также объявила о сокращения численности своего посольства в Нигере. Аналогичное решение принял Госдепартамент - части сотрудников американского посольства предписано покинуть страну.

Международная реакция

Базум обсудил ситуацию с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.

Байден в заявлении, посвященном празднованию дня независимости Нигера, призвал освободить Базума.

Кроме того, Базум провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сообщил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.

Поддержку народу Нигера выразил премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба, отметив, что не приемлет "все, что подрывает стабильность в регионе".

Угроза интервенции