Митинги в День независимости и санкционное давление. Ситуация в Нигере после мятежа

Мятежники, захватившие власть в Нигере в результате государственного переворота, заявили, что не намерены поддаваться санкционному давлению.
В День независимости страны сотни жителей вышли на митинги в поддержку военных из Национального совета спасения родины (НССР).
Эвакуация иностранцев из африканской республики продолжается.
ТАСС собрал главное о ситуации в Нигере после переворота.
Санкционное давление
- Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который состоялся 30 июля в столице Нигерии Абудже. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии.
- Генерал Абдурахман Тчиани, провозглашенный мятежниками главой государства, заявил, что Нигер не поддастся международному давлению и не восстановит на посту президента Мохамеда Базума.
- Однако посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири высказал мнение, что санкции начали оказывать эффект и в дальнейшем приведут к восстановлению конституционного строя.
- В связи с установленными ECOWAS ограничениями международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Нигера в национальной и иностранной валюте на две ступени - до "Caa2" с "B3", а также отправило рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.
- Экономическое давление на Нигер было усилено решением Всемирного банка, который объявил о приостановке выделения стране средств по всем операциям, за исключением программ в частном секторе.
- При этом санкции не помешают прокладке нефтепровода в Бенин, которым занимается китайская компания PetroChin. С таким заявлением выступил заместитель начальника штаба в Министерстве горнорудной промышленности и энергетики Бенина Алассан Кора.
Действия мятежников
- Захватившие власть военные начали формировать госструктуры. Администрацию лидера мятежников возглавил ученый Сумана Бубакар. Генеральным секретарем правительства в ранге министра стал Махамане Руфаи Лауали. Ранее были назначены губернаторы всех восьми провинций республики.
Митинги и манифестации
- Тчиани выступил с заявлением о том, что гражданам Франции, находящимся в Нигере, ничего не угрожает. Однако в свете призывов к манифестациям МИД Франции просил обеспечить безопасность посольства страны в столице республики Ниамее, которое уже подвергалось нападениям.
- В День независимости Нигера, который отмечается 3 августа, толпы народа вышли на митинги в поддержку НССР. По данным Agence France-Presse, в столице люди несли на акции национальные флаги Нигера и России.
- При этом глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что "нет никаких сведений о причастности РФ к событиям в Нигере на этапе подготовки переворота". Он отметил, что манифестации, на которых появляются фотографии российского президента Владимира Путина, проходят в антифранцузском ключе.
Эвакуация иностранцев
- Несмотря на заявления Тчиани о том, что у французов "нет никаких объективных причин покидать Нигер", операция по вывозу граждан Франции продолжилась и была завершена. Число эвакуированных самолетами ВКС Франции достигло 1 079, среди них представители 50 стран.
- Также в ходе операции по эвакуации, организованной правительством Франции, Нигер покинула часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в африканской стране.
- В четверг Нигер покинули первые группы испанцев и британцев. Великобритания также объявила о сокращения численности своего посольства в Нигере. Аналогичное решение принял Госдепартамент - части сотрудников американского посольства предписано покинуть страну.
Международная реакция
- Базум обсудил ситуацию с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.
- Байден в заявлении, посвященном празднованию дня независимости Нигера, призвал освободить Базума.
- Кроме того, Базум провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сообщил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны.
- Поддержку народу Нигера выразил премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба, отметив, что не приемлет "все, что подрывает стабильность в регионе".
Угроза интервенции
- Вооруженные силы Нигерии пока не получили приказ о военном вторжении в Нигер, сообщил руководитель управления информации Министерства обороны Нигерии бригадный генерал Тукур Гусау. Он добавил, что на прошедшем саммите ECOWAS "выработаны несколько вариантов реагирования на этот кризис". По его словам, военное решение рассматривалось "как крайняя мера".
- В свою очередь начальник генштаба ВС Нигерии и комиссар ECOWAS Кристофер Муса признал, что восстановить правление прежних властей в Нигере будет трудно.