Премьер Болгарии: судьбу памятника Советской армии в Софии согласуют город и область

В марте софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении монумента

СОФИЯ, 3 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Правительство Болгарии передало полномочия решать судьбу памятника "Советской армии - освободительнице" в центре Софии главе областной администрации, которая примет окончательное решение по согласованию с депутатами городского совета и мэром города. Об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"В среду мы передали собственность на памятник главе областной администрации, она примет решение о будущем монумента по согласованию с городскими властями", - сказал премьер-министр.

В марте софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Доклад об устранении монумента был представлен "Демократической Болгарией" в городской совет еще три года назад, но серьезную поддержку получил только тогда, когда лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов публично поддержал эту идею.

Эксперты считают, что объект в своем новом статусе может быть демонтирован и перенесен из центра Софии в соответствии с решением столичных депутатов.

Новый руководитель софийской области Вяра Тодева, назначенная на свой пост правительством Болгарии, в сообщении для СМИ проинформировала, что, "с учетом общественного интереса, перемещение памятника [из центра Софии на новое место] является приоритетом в ее работе".

Телеканал BTV передал решение софийского городского совета Болгарской социалистической партии (БСП), в котором говорится о том, что БСП "не позволит осквернение памяти и памятников тем, кто освободил Болгарию, Европу и весь мир от фашизма". Ранее с аналогичной позицией выступила партия "Возрождение". По информации телеканала, сроки и объем финансирования работ по перемещению памятника на новое место не определены, но главный архитектор болгарской столицы якобы получил задание провести конкурс на формирование нового пространства на месте памятника.