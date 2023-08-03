Опрос показал рост рейтинга правой партии "Альтернатива для Германии" до 21%

Согласно исследованию телеканала ARD, работой кабмина в ФРГ доволен каждый пятый респондент

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Рейтинг популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вырос на 1 п.п., до отметки в 21%, на первом месте остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ARD.

21% - самый большой показатель для правых, когда-либо зафиксированный в результатах опроса этого телеканала. В то же время, согласно социологическому исследованию службы INSA, рейтинг АдГ составляет 22%.

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии пользуется поддержкой 17% населения. У "зеленых" рейтинг составляет 15%, у Свободной демократической партии - 7%. В целом, по данным ARD, работой правящей коалиции, состоящей их этих трех политических сил, довольны 21% жителей ФРГ.

Исследование проводилось с 31 июля по 2 августа. В нем приняли участие 1 297 человек.