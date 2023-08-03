Вучич заявил о планах продолжить поддержку Республики Сербской в условиях давления Запада

Президент Республики Сербской Милорад Додик в свою очередь отметил, что дополнительное давление на сербов оказывает западная пропаганда, которая в том числе распространяет тезисы о "русском влиянии" в регионе Западных Балкан и "плохих сербах"

БЕЛГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Сербия никогда не отвернется и продолжит оказывать любую поддержку Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ), особенно в условиях колоссального давления Запада. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе визита в энтитет.

"В трудные моменты, обусловленные сильным внешним давлением, Сербия не может, не имеет права, не должна и не будет поворачиваться спиной к Республике Сербской. Независимо от того, что мы понимаем, что это будет, если вы хотите, чтобы я был совсем честным, дополнительная нагрузка на Сербию", - заявил Вучич журналистам.

Президент Республики Сербской Милорад Додик в свою очередь отметил, что дополнительное давление на сербов оказывает западная пропаганда, которая в том числе распространяет тезисы о "русском влиянии" в регионе Западных Балкан и "плохих сербах".

В конце июля американская администрация ввела санкции в отношении четырех представителей руководства Республики Сербской - председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича, премьера Радована Вишковича, члена Президиума БиГ Жельки Цвиянович и министра юстиции энтитета Милоша Букейловича. Все они, по оценке правительства США, содействовали принятию инициированного Додиком закона, который, по утверждению Вашингтона, "подрывает Конституцию Боснии и Герцеговины".

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин также был внесен в американский черный список по Балканам. По версии Вашингтона, этот шаг "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Вучич в этой связи подчеркивал, что его поставили перед выбором: санкции Сербии против России или санкции США против Вулина.