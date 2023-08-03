Делегация посредников ECOWAS с задержкой в один день вылетела в Нигер

Причины отсрочки не раскрываются

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Делегация посредников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) во главе с бывшим президентом Нигерии генералом Абдусалами Абубакаром вылетела из нигерийской столицы Абуджи в Нигер. Об этом сообщил официальный представитель президента Нигерии Аджури Нгелале.

"Президент Нигерии Бола Тинубу в качестве председателя ECOWAS направил делегацию сообщества в Республику Нигер с мандатом на быстрое решение ситуации в Нигере с целью вывода ее из политического тупика", - цитирует его нигерийская газета Premium Times. Тинубу поставил перед делегацией задачу сделать все возможное с тем, чтобы гарантировать "дружественное решение" кризиса в Нигере.

В состав делегации наряду с Абубакаром входят председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй и влиятельный религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III. Делегация должна была вылететь в столицу Нигера Ниамей еще накануне, но не смогла это сделать. Причины отсрочки не раскрываются.

Президент Нигерии также сообщил, что ECOWAS готовит еще одну миссию во главе с нигерийским послом для переговоров с лидерами Алжира и Ливии по мирному урегулированию ситуации вокруг Нигер в интересах всей Африки.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, вернуть в стране конституционный порядок. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

Между тем Базум, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию. Ожидается, что делегация ECOWAS во время нахождения в Ниамее будет добиваться от военных властей встречи с Базумом.