ЕС пугает "плохим" зерном из РФ, Киев готов биться за деньги. События вокруг Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов публично признал причастность украинских спецслужб к террористическим атакам на Крымский мост.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в письме развивающимся странам попытался напугать их "новой зависимостью" от поставок дешевого российского зерна. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль предсказал, что Киеву в сентябре-октябре предстоит побороться с американскими законодателями за новые финансовые вливания.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение прошедших суток предпринимали безуспешные попытки наступать на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери противника с учетом боев на запорожском и херсонском направлениях составили около 900 военнослужащих. Уничтожено 16 единиц бронетехники, среди них 4 танка, и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства Польши и США, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".

В то же время на купянском направлении штурмовые отряды российской группировки "Запад" вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), добавил Конашенков.

Крымский мост

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна в двум атакам на Крымский мост, совершенным в прошлом и нынешнем году, признал секретарь СНБО Украины. По его словам, украинская сторона совершает атаки на многие объекты. "Это и Крымский мост, про который говорили представители непосредственно нашей службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и во втором случае", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".

Кремль и прежде знал о причастности Украины к обоим взрывам на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова Данилова он назвал еще одним подтверждением причастности Киева к террористическим атакам.

Зерновые проблемы

Глава внешнеполитической службы ЕС разослал развивающимся странам и государствам Группы двадцати письмо, в котором утверждается, что Россия поставками дешевого зерна пытается поставить в зависимость "уязвимые страны" и "использовать продовольствие в качестве оружия".

"Это совершенно не так. Россия всегда была и остается - с известными проблемами - надежным поставщиком. <...> Все свои обязательства Россия выполняет", - отреагировал Песков. Он добавил, что Россия могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, "если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения", с которыми ей приходится сталкиваться.

Урожай зерновых на Украине в этом году будет на 6% ниже прошлогоднего и составит примерно 66 млн тонн, сообщил в эфире телеканала "Рада" министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский. По его словам, это связано с тем, что ряд хозяйств сократили посевы кукурузы, заменив ее подсолнечником и соей. Министр добавил, что все зерно 2022 года, которое планировалось вывезти с Украины, было вывезено. Это составило примерно две трети от собранного урожая.

Санкции против Минска

Евросоюз распространил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер против России из-за конфликта на Украине.

Кроме того, согласно заявлению Еврокомиссии, введен запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

Наряду с этим введены санкции в отношении 38 граждан и 3 компаний Белоруссии. В черный список включены белорусские судьи, следователи, журналисты, силовики. Кроме того, под санкции подпали ОАО "Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК" и Белорусский государственный концерн по нефти и химии.

"Битва" с Конгрессом США за деньги

Премьер-министр Украины заявил, что осенью киевским властям предстоит "целая битва" с Конгрессом США "за то, чтобы не потерять поддержку для Украины". "Имею в виду деньги, прямое бюджетное финансирование", - пояснил Шмыгаль, добавив, что иметь дело с Конгрессом "очень тяжело".

По словам премьера, которого процитировало агентство Укринформ, в этом году власти Украины рассчитывают привлечь $45,8 млрд от международных партнеров на бюджетное финансирование и еще $14 млрд на так называемые программы скорейшего восстановления.

При этом, отметил Шмыгаль, одни только расходы на содержание ВСУ составляют около 2 трлн гривен ($54,7 млрд) в год - "больше, чем доходная часть бюджета мирного времени" (1,3 трлн гривен, или $35,5 млрд).

Гибель руководства МВД Украины из-за ошибки

Причиной аварии в Броварах Киевской области 18 января 2023 года, в которой погибло руководство МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского, были ошибочные действия пилота вертолета в сложных метеорологических условиях, сообщил офис генпрокурора Украины.

По информации ведомства, у экипажа вертолета "не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов". В ходе полета на предельно низкой высоте командир экипажа "потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей из-за отсутствия необходимых навыков".

Как сообщила прокуратура, пятерым должностным лицам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей.

Возможность создания коалиции со "Слугой народа"

Глава фракции правящей пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия не исключил создания коалиции ввиду возможной потери большинства из-за лишения полномочий ряда депутатов, часть из которых попали в скандальные ситуации в последнее время.

"К настоящему времени из нашей фракции ушли или были исключены 17 человек. <...> Это от начального численного состава фракции 6,75%. [Пока] у нас есть монобольшинство. Но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, оно может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию", - сказал Арахамия в интервью агентству РБК-Украина.

Для принятия решения в Верховной раде нужно положительное голосование 226 депутатов. От "Слуг народа" сейчас могут голосовать 237 человек.