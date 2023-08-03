Замглавы МИД Армении на заседании Совбеза ООН привлек внимание к проблеме блокады Карабаха

Ваге Геворкян отметил, что блокировка Лачинского коридора Азербайджаном является нарушением норм международного права и заявления от 9 ноября 2020 года

ЕРЕВАН, 3 августа. /ТАСС/. Армяне Нагорного Карабаха сталкиваются с угрозой своего существования из-за полной блокировки Лачинского коридора. Об этом заявил замглавы МИД Армении Ваге Геворкян на заседании Совбеза ООН по продовольственной безопасности.

"На протяжении семи месяцев Азербайджан продолжает блокировать Лачинский коридор. Это нарушение норм международного права и заявления от 9 ноября 2020 года. В результате блокировки возник полномасштабный гуманитарный кризис", - сказал он.

По словам Геворкяна, из-за нехватки в регионе медикаментов и витаминов 2 тыс. беременных женщин и 30 тыс. детей "ведут борьбу за выживание". "Международный комитет Красного Креста (МККК - прим. ТАСС) выразил обеспокоенность в связи с тем, что гуманитарные потребности [жителей региона] вырастают, а также добавил, что не способен оказать гуманитарную помощь населению, используя Лачинский коридор", - указал он.

Жители Нагорного Карабаха, нуждающиеся в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК, так как единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.