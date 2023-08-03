В Нигер прибыла делегация посредников ECOWAS

Ее возглавил бывший президент Нигерии генерал Абдусалам Абубакар

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Делегация посредников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) во главе с бывшим президентом Нигерии генералом Абдусалами Абубакаром прибыла в Нигер. Об этом сообщило агентство AFP.

Делегация должна встретиться с руководством мятежников с тем, чтобы представить им требования лидеров ECOWAS, отмечает агентство.

В состав делегации наряду с Абубакаром входят председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй и влиятельный религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III, передала нигерийская газета Premium Times.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, вернуть в стране конституционный порядок. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

Выступая 2 августа по национальному телевидению лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, провозглашенный мятежниками главой государства, заявил, что Нигер не склонится под региональным и международным давлением с целью восстановления президента Базума. Он призвал народ Нигера быть готовым к защите родины перед лицом внешних угроз.

Между тем Базум, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию. Ожидается, что делегация ECOWAS во время нахождения в Ниамее будет добиваться от военных властей встречи с Базумом.